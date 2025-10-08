No al velo integrale Fratelli d' Italia contro il separatismo islamico

Arriva la stretta di FdI sull'Islam. Il partito, infatti, ha presentato alla Camera con la deputata Sara Kelany una proposta di legge, sottoscritta anche dal capogruppo Galeazzo Bignami e dal deputato Francesco Filini, alla presenza del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro., contro il 'separatismo islamico', "ossia la creazione di quelle 'contro-società' in cui non si applicano le norme dell'ordinamento, ma viene applicata sostanzialmente la legge della Shari'a: abbiamo assistito a numerosi fenomeni di questo tipo anche in Italia, ed è in queste contro-società che prolifera il fondamentalismo islamico". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "No al velo integrale". Fratelli d'Italia contro il "separatismo islamico"

