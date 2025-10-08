No al biodigestore Tar conferma il diniego dell' Asi | Zona già satura

Casertanews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consorzio Asi Caserta esprime grande soddisfazione per la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da Edison Next Environment S.r.l. che ha impugnato il diniego alla realizzazione di un biodigestore da realizzare a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

