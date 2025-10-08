No al biodigestore Tar conferma il diniego dell' Asi | Zona già satura
Il Consorzio Asi Caserta esprime grande soddisfazione per la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da Edison Next Environment S.r.l. che ha impugnato il diniego alla realizzazione di un biodigestore da realizzare a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Gricignano, il Tar rigetta ricorso su biodigestore. Lettieri: “Abbiamo vinto” - Uno stop netto al progetto di biodigestore: la Sezione Quinta del Tar Campania – Napoli ha rigettato il ricorso numero 702/2025 ... Si legge su pupia.tv