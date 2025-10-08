Nintendo Switch 2 supera PS4 | è la console venduta più velocemente nei primi tre mesi negli USA

Nintendo Switch 2 è partita col piede giusto e ha già battuto un record storico: secondo i dati di Circana relativi al mercato statunitense, la nuova console di Kyoto ha venduto 2,4 milioni di unità nei primi tre mesi dal lancio, diventando così la piattaforma da gioco più venduta di sempre in questo arco temporale. Un risultato che le permette di superare PS4, che nel 2014 aveva stabilito il primato con 2,2 milioni di pezzi venduti — peraltro in un periodo che includeva anche le festività natalizie. IGN segnala che si tratta di un risultato ancora più notevole considerando il confronto con la prima Switch: nello stesso periodo, la nuova generazione ha registrato un incremento del 77% nelle vendite. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2 supera PS4: è la console venduta più velocemente nei primi tre mesi negli USA

