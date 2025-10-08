Nintendo ha risolto il mistero dietro il corto animato “ Close to You ”, pubblicato senza spiegazioni nella giornata di ieri e subito diventato virale per la sua atmosfera tenera e surreale. Il video originale mostrava un bambino che gioca nella propria cameretta, mentre la madre esce per un attimo: i suoi giocattoli iniziano improvvisamente a muoversi da soli, e un ciuccio “volante” porta il piccolo a fare i suoi primi passi. Una scena dolce e apparentemente magica, conclusa con un abbraccio tra madre e figlio. La Grande N ha aggiornato il video, inserendo i Pikmin. Ebbene sì, come segnalato prontamente da VGC, nelle ultime ore Nintendo ha pubblicato una seconda versione del corto esclusivamente sulla sua app Nintendo Today, e qui arriva la sorpresa: nella nuova clip è possibile vedere che tutti gli oggetti erano mossi dai Pikmin, i piccoli esseri colorati protagonisti della celebre serie strategico-avventurosa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nintendo svela che il corto misterioso “Close to you” è collegato a Pikmin, è un teaser di Pikmin 5?