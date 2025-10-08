Nintendo svela che il corto misterioso Close to you è collegato a Pikmin è un teaser di Pikmin 5?
Nintendo ha risolto il mistero dietro il corto animato “ Close to You ”, pubblicato senza spiegazioni nella giornata di ieri e subito diventato virale per la sua atmosfera tenera e surreale. Il video originale mostrava un bambino che gioca nella propria cameretta, mentre la madre esce per un attimo: i suoi giocattoli iniziano improvvisamente a muoversi da soli, e un ciuccio “volante” porta il piccolo a fare i suoi primi passi. Una scena dolce e apparentemente magica, conclusa con un abbraccio tra madre e figlio. La Grande N ha aggiornato il video, inserendo i Pikmin. Ebbene sì, come segnalato prontamente da VGC, nelle ultime ore Nintendo ha pubblicato una seconda versione del corto esclusivamente sulla sua app Nintendo Today, e qui arriva la sorpresa: nella nuova clip è possibile vedere che tutti gli oggetti erano mossi dai Pikmin, i piccoli esseri colorati protagonisti della celebre serie strategico-avventurosa. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: nintendo - svela
Zelda: il gioco di nintendo svela il mistero più grande di totk
The Legend of Zelda, Nintendo svela il volto dei due attori protagonisti, Link e Zelda, del film live-action
Nintendo Direct svela novità promettenti per un genere sottovalutato su Switch 2
Una nuova avventura ambientata a Luminopoli ti aspetta! Esplora la città, svela i suoi segreti e lotta con i Pokémon come mai prima d’ora: scopri tutti i pacchetti disponibili. Preordina Leggende Pokémon: Z-A ora nel My Nintendo Store: https://ntdo.com/6183Ap - facebook.com Vai su Facebook
Una nuova avventura ambientata a Luminopoli ti aspetta! Esplora la città, svela i suoi segreti e lotta con i Pokémon come mai prima d’ora: scopri tutti i pacchetti disponibili. Preordina Leggende Pokémon: Z-A ora nel My Nintendo Store: https://ntdo.com/6014Ap - X Vai su X
Il misterioso corto animato di Nintendo “Close to You” ha finalmente una risposta - Pubblicato a sorpresa nella giornata di ieri, il mistero sul corto animato "Close to You" di Nintendo è stato svelato. Scrive gamesource.it
Nintendo svela a che gioco è collegato il misterioso video "Close to you" - Nintendo ha condiviso ieri un nuovo video d'animazione misterioso, ma ora ha svelato di cosa si tratta: ecco quale gioco è collegato al filmato 'Close to You'. Lo riporta multiplayer.it