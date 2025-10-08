Ninja Gaiden 4 è disponibile il preload con Xbox Game Pass | ecco le dimensioni del download

Ninja Gaiden 4 è ufficialmente disponibile per il preload su Xbox Game Pass Ultimate, permettendo agli abbonati di scaricare il gioco in anticipo e prepararsi al lancio previsto per il 21 ottobre 2025 su Xbox Series XS, PS5 e PC. Ricordiamo proprio in tal senso che il titolo arriverà al day one direttamente nel catalogo Game Pass, come parte di un mese particolarmente ricco per l’ecosistema Xbox. Per quanto riguarda lo spazio necessario, i giocatori dovranno liberare 37 GB su console Xbox e circa 50 GB su PC — un peso contenuto rispetto ad altri titoli moderni, cosa che renderà il download più agevole. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ninja Gaiden 4, è disponibile il preload con Xbox Game Pass: ecco le dimensioni del download

The Two Masters è il primo DLC di #NinjaGaiden4, in arrivo nel 2026. Introdurrà un buon numero di contenuti inediti, tra cui nuova missioni della storia.

