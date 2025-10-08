Night Awards 2025 | Celebrazione della vita notturna campana
. La 13esima edizione dei riconoscimenti dedicati ai protagonisti della nightlife di Napoli ha sicuramente illuminato il Common Ground con musica, performance e ospiti d’eccellenza. La città di Napoli ha ospitato al Common Ground di Coroglio la cerimonia dei Night Awards, i riconoscimenti certamente più importanti della nightlife campana. L’evento ha quindi radunato i principali protagonisti del mondo dei club per conoscere i vincitori della 13esima edizione. Premi speciali e riconoscimenti. Durante la serata sono stati consegnati sei premi speciali: il primo, al celebre e apprezzato oculista Sasà Capobianco, co-fondatore di Radio Kiss Kiss, per la categoria Best Legendary Dj. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: night - awards
