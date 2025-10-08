Niente richiamo alla carne per i prodotti vegetali | la decisione Ue

Parole come burger, salsiccia, bistecca o escalope non potranno essere utilizzate per identificare dei prodotti vegetali. Lo ha deciso il Parlamento europeo. A Strasburgo è stato approvato l’emendamento per la revisione del regolamento Ocm, Organizzazione comune mercati. Con questo si vieterà l’utilizzo di questi termini, in aggiunta alle riserve già previste per denominazioni di carne specifiche come pollo, manzo, prosciutto o bacon. Come spiegato da Repubblica, non si potranno utilizzare sulle etichette definizioni come «burger vegetale», «salsiccia vegana» e altri simili. Una questione di trasparenza e correttezza, secondo i sostenitori dell’emendamento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

