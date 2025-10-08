Niente access per L’Eredità Liorni torna in preserale perchè Sta bene dove sta

Nel preserale di Rai 1 sta per tornare al posto di Reazione a Catena un titolo storico del canale: L’Eredità. Prevista inizialmente dal 6 ottobre, la nuova edizione partirà lunedì 20 ottobre con un nuovo gioco e, a detta di Marco Liorni, senza alcuna ansia da ascolti, in questa stagione particolarmente infuocati. Se sono in ansia da ‘traino’? No, anche se ovviamente agli ascolti ci guardiamo tutti tanto, perché sono quelli che ti dicono se stai lavorando nella direzione giusta oppure no dichiara il conduttore ad Adnkronos, pronto a riprendersi lo slot orario che precede il TG1 delle 20. Quel che accade dopo, ovvero in access, invece, non gli riguarda e taglia corto su un eventuale approdo de L’Eredità all’orario di Affari Tuoi: Sta bene dove sta. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

