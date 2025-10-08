Nicolussi Caviglia si presenta in Nazionale | È un grande orgoglio Con Kean c’è un rapporto unico ci conosciamo da tutta la vita Ecco il mio modello di riferimento e sui settori giovanili…

Nicolussi Caviglia si presenta in Nazionale: tutte le dichiarazioni in conferenza stampa dell’ex giocatore della Juve. Il centrocampista della Fiorentina, ex Juve, Nicolussi Caviglia ha parlato in conferenza stampa per analizzare la sua convocazione in Nazionale. APPASSIONATO DI FILM – «E’ difficile. Ci sono molti film che mi piacciono, magari il mio percorso posso paragonarlo a ‘2001: Odissea nello spazio’. Si passano anche momenti difficili, ma poi si riesce ad andare avanti e a ottenere ciò che si vuole». SU KEAN – «Con lui c’è un rapporto unico, ci conosciamo da tutta la vita e so che giocatore è. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nicolussi Caviglia si presenta in Nazionale: «È un grande orgoglio. Con Kean c’è un rapporto unico, ci conosciamo da tutta la vita. Ecco il mio modello di riferimento e sui settori giovanili…»

