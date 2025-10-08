Nicolò ai manager della sanità | La riforma si deve fare subito

Ilsecoloxix.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assessore regionale e il direttore generale Bordon hanno incontrato i responsabili di Asl e ospedali. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

nicol242 ai manager della sanit224 la riforma si deve fare subito

© Ilsecoloxix.it - Nicolò ai manager della sanità: “La riforma si deve fare subito”

In questa notizia si parla di: nicol - manager

Cerca Video su questo argomento: Nicol242 Manager Sanit224 Riforma