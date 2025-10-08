Nicola Carraro torna a camminare dopo mesi in sedia a rotelle | Con le cure di mia moglie Mara Venier sono rinato

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi passati in sedia a rotelle a causa di un'ernia al disco, Nicola Carraro sta meglio ed è tornato a camminare. Sul suo profilo Instagram, il marito di Mara Venier ha pubblicato un video in cui è in piedi e sale le scale di casa: "Le cure di mia moglie e l'aria di Roma mi hanno fatto rinascere". 🔗 Leggi su Fanpage.it

