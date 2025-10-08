Nicola Carraro torna a camminare dopo mesi in sedia a rotelle | Con le cure di mia moglie Mara Venier sono rinato
Dopo mesi passati in sedia a rotelle a causa di un'ernia al disco, Nicola Carraro sta meglio ed è tornato a camminare. Sul suo profilo Instagram, il marito di Mara Venier ha pubblicato un video in cui è in piedi e sale le scale di casa: "Le cure di mia moglie e l'aria di Roma mi hanno fatto rinascere". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: nicola - carraro
Nicola Carraro divertito da Temptation Island, il marito di Mara Venier: “Rappresentano davvero il maschio medio?”
"Questo qui sarebbe il maschio medio italiano?". Nicola Carraro, marito di Mara Venier, 'stronca' Temptation Island
Nicola Carraro e la domanda su Temptation Island: “I concorrenti rappresentano il maschio medio italiano?”
Libero Magazine. . Mara Venier condivide un dolcissimo filmato del suo compagno Nicola Carraro che corregge il nipotino col sorriso dandogli del "testone", il tutto con le risate in sottofondo della zia Mara #ziamara #maravenier #nicolacarraro #nipote #teston - facebook.com Vai su Facebook
Nicola Carraro torna a camminare dopo mesi in sedia a rotelle: “Con le cure di mia moglie Mara Venier sono rinato” - Dopo mesi passati in sedia a rotelle a causa di un'ernia al disco, Nicola Carraro sta meglio ed è tornato a camminare ... fanpage.it scrive
Mara Venier col suo amore ha fatto miracoli: lo straordinario risultato ottenuto dal marito Nicola Carraro, guarda - Mara Venier col suo amore ha fatto miracoli: lo straordinario risultato ottenuto dal marito Nicola Carraro, guarda ... Scrive gossip.it