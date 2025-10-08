Nicola Carraro torna a camminare dopo la malattia Le prime scale e la dedica a Mara Venier | Le cure di mia moglie mi hanno fatto rinascere

Un giorno da festeggiare e da ricordare. Nicola Carraro, dopo dieci mesi costretto sulla sedia a rotelle, torna a camminare. In un video condiviso su Instagram mostra soddisfatto i progressi. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Nicola Carraro torna a camminare dopo la malattia. Le prime scale e la dedica a Mara Venier: «Le cure di mia moglie mi hanno fatto rinascere»

In questa notizia si parla di: nicola - carraro

Nicola Carraro divertito da Temptation Island, il marito di Mara Venier: “Rappresentano davvero il maschio medio?”

"Questo qui sarebbe il maschio medio italiano?". Nicola Carraro, marito di Mara Venier, 'stronca' Temptation Island

Nicola Carraro e la domanda su Temptation Island: “I concorrenti rappresentano il maschio medio italiano?”

Libero Magazine. . Mara Venier condivide un dolcissimo filmato del suo compagno Nicola Carraro che corregge il nipotino col sorriso dandogli del "testone", il tutto con le risate in sottofondo della zia Mara #ziamara #maravenier #nicolacarraro #nipote #teston - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Carraro torna a camminare dopo mesi in sedia a rotelle: “Con le cure di mia moglie Mara Venier sono rinato” - Dopo mesi passati in sedia a rotelle a causa di un'ernia al disco, Nicola Carraro sta meglio ed è tornato a camminare ... Lo riporta fanpage.it

Nicola Carraro torna a camminare dopo la malattia. Le prime scale e la dedica a Mara Venier: «Le cure di mia moglie mi hanno fatto rinascere» - Nicola Carraro, dopo dieci mesi costretto sulla sedia a rotelle, torna a camminare. Da leggo.it