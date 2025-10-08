Nicola Carraro come sta il video dei progressi e le dolci parole per Mara Venier

(Adnkronos) – Nicola Carraro sta meglio. Il produttore cinematografico ha condiviso su Instagram un video in cui ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute. Il marito di Mara Venier è tornato a salire le scale in completa autonomia, senza l'aiuto o il sostegno di qualcuno. Nicola Carraro è reduce da un anno particolarmente complicato. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: nicola - carraro

Nicola Carraro divertito da Temptation Island, il marito di Mara Venier: “Rappresentano davvero il maschio medio?”

"Questo qui sarebbe il maschio medio italiano?". Nicola Carraro, marito di Mara Venier, 'stronca' Temptation Island

Nicola Carraro e la domanda su Temptation Island: “I concorrenti rappresentano il maschio medio italiano?”

Libero Magazine. . Mara Venier condivide un dolcissimo filmato del suo compagno Nicola Carraro che corregge il nipotino col sorriso dandogli del "testone", il tutto con le risate in sottofondo della zia Mara #ziamara #maravenier #nicolacarraro #nipote #teston - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Carraro: “E’ cambiato tutto” e mostra come sta dopo tutto quel dolore - La conduttrice di Domenica In riprende tutto, lo segue passo passo e lui pronuncia quelle parole che mancavano a tutti: “Molto bene, molto bene”. Da ultimenotizieflash.com

“È cambiato tutto”: dopo mesi di dolore arriva la svolta per Nicola Carraro - Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci e quelli della moglie, di una notizia molto importante. Lo riporta donnaglamour.it