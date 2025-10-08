Nico Paz non si ferma più | il giocatore del Como ha ottenuto questo premio

Calcionews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nico Paz, il fenomeno del Como che incanta la Serie A Ci risiamo: Nico Paz continua a far parlare di sé e a incantare la Serie A. Il giovane trequartista argentino, classe 2004, è ormai diventato il simbolo del Como di Cesc Fàbregas. Con il suo talento cristallino e la sua personalità sorprendente, Nico Paz . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

nico paz non si ferma pi249 il giocatore del como ha ottenuto questo premio

© Calcionews24.com - Nico Paz non si ferma più: il giocatore del Como ha ottenuto questo premio

In questa notizia si parla di: nico - ferma

Borussia-Dortmund-Juventus, tegola per Tudor: si ferma Nico Gonzalez

Borussia Dortmund-Juventus, tegola per Tudor: si ferma Nico Gonzalez

Serie A: Nico Paz e Douvikas stendono la Lazio, il Cagliari ferma la Fiorentina sull’1-1

nico paz ferma pi249Nico Paz non si ferma più: il giocatore del Como ha ottenuto questo premio - Nico Paz, il fenomeno del Como che incanta la Serie A Ci risiamo: Nico Paz continua a far parlare di sé e a incantare la Serie A. Scrive calcionews24.com

Nico Paz, i segreti del contratto: le tre clausole con cui il Real può riprenderselo - Una platea molto più grande che seguiva il posticipo del lunedì si è stropicciata gli occhi al 13’ del primo tempo sulla giocata spaziale di ... Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Nico Paz Ferma Pi249