Nico Paz Inter già deciso il suo futuro in Serie A | cosa emerge tra Como e Real Madrid

Inter News 24 Nico Paz Inter, le ultime sul possibile trasferimento del centrocampista del Como in nerazzurro durante la sessione estiva di calciomercato. Nico Paz, giovane talento argentino che è stato a lungo un obiettivo dell’ Inter, è sempre più vicino a un ritorno al Real Madrid. Come riportato da SportMediaset, il club madrileno può riacquistare il numero 10 del Como grazie a una clausola di recompra da 9 milioni di euro, inserita nel contratto firmato quando Paz è stato ceduto al club lariano. Nonostante l’interesse di grandi squadre, tra cui l’Inter, il giovane argentino sembra destinato a tornare nella capitale spagnola. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz Inter, già deciso il suo futuro in Serie A: cosa emerge tra Como e Real Madrid

