Nicholas Hoult salta la reunion di X-Men al New York Comic Con | Non posso camminare né volare

La star della saga sui mutanti ha disertato l'appuntamento con il cast e i fan all'evento newyorchese a causa di un infortunio al ginocchio. Nicholas Hoult non sarà alla reunion degli X-Men del prossimo New York Comic-Con in programma nel weekend, come aveva precedentemente annunciato. L'attore avrebbe dovuto partecipare insieme a James McAvoy e Elliot Page. Atteso al panel nella giornata di domenica 12 ottobre, Hoult ha dovuto obbedire ai medici che gli hanno sconsigliato di volare durante la convalescenza in seguito ad un intervento chirurgico al ginocchio. Nicholas Hoult conferma la sua assenza dal New York Comic-Con Attraverso un videomessaggio condiviso sui canali social dell'evento, Nicholas Hoult si è scusato con i fan: "Mi dispiace tantissimo dirvi che questa volta non potrò unirmi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

