Niccolò Fabi torna sul palco degli Arcimboldi con il nuovo album Libertà negli occhi

Milano, 8 ottobre 2025 – “Una carezza per tutte le persone che stanno attraversando il percorso della malattia”. Il nuovo singolo “Nessuna battaglia” rappresenta uno dei passaggi più intimi e toccanti dello spettacolo con cui Niccolò Fabi torna sabato e domenica agli Arcimboldi, come fragile e toccante è un po’ tutto il repertorio dell’ultimo album “ Libertà negli occhi” affrontato dal cantautore romano con amici di vecchia data quali Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, ma anche giovani innesti come Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale. Pubblicato nel mese della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno in collaborazione con Fondazione AIRC, infatti, “ Nessuna battaglia” si cala tra le fragilità del malato per parlare dell’accettazione del proprio stato rifiutando l’utilizzo di termini come “guerra” o “lotta” nella convinzione che, pur nella difficoltà, non possiamo diventare il nostro “nemico”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

