Niccolò Fabi | Libertà negli occhi al Teatro EuropAuditorium

É appena cominciato il nuovo tour di Niccolò Fabi che, ad ottobre e novembre, attraverserà la penisola calcando i palchi dei principali teatri d’Italia con uno spettacolo che si preannuncia intenso, coinvolgente e profondamente emotivo. Un’ occasione per ascoltare dal vivo i brani del suo ultimo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: niccol - fabi

Niccolò Fabi: non vado in tv e non sono di moda ma ai miei concerti si viene per commuoversi https://repubblica.it/venerdi/2025/10/05/news/niccolo_fabi_intervista_tour_nuovo_album-424890562/?rss&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #IlVenerdì - X Vai su X

In occasione del "mese rosa", Niccolò Fabi sceglie di collaborare con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e pubblica il video di "Nessuna Battaglia". Leggi l'articolo completo su AllMusicItalia.it #LibertàNegliOcchiTour2025 #NiccolòFabi #NessunaBatta - facebook.com Vai su Facebook

Niccolò Fabi annuncia il Libertà negli occhi Tour 2025 per il prossimo autunno - Il cantautore romano, classe 1968, torna nei teatri con una tournée attesissima che arriva dopo un 2024 ricco di emozioni e musica. Da tg24.sky.it

Niccolò Fabi, Libertà negli Occhi non è solo un album, è un viaggio - Tutti insieme, lontani dalla frenesia, dai doveri e le responsabilità del quotidiano "con il desiderio unico di fotografare un momento di felicità, un momento in cui la libertà si cristallizza in un ... Lo riporta tg24.sky.it