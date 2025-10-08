Nibionno 10mila dosi vendute e un giro d’affari di 300mila euro | 5 spacciatori arrestati nei boschi della droga

Nibionno (Lecco), 9 ottobre 2025 – Più di 10mila dosi spacciate in un paio d'anni per un giro di affari di almeno 300mila euro. Cocaina soprattutto, ma anche eroina e hashish. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato cinque spacciatori dei boschi della droga della Brianza, a ridosso della Statale 36. Altri 4 risultano ancora ricercati. Si tratta di cittadini marocchini, tutti irregolari. Le indagini sono scattate in seguito ad una sparatoria, a febbraio 2024, per questioni di soldi e di mancati pagamenti, con un marocchino ferito a terra colpito da alcuni proiettili di piccolo calibro esplosi con un fucile modificato a Garbagnate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

