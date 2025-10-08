Neymar-Napoli il retroscena | Conte e De Laurentiis lo hanno valutato davvero

Neymar e il Napoli, una suggestione che ha acceso i sogni dei tifosi per . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Neymar-Napoli, il retroscena: Conte e De Laurentiis lo hanno valutato davvero

In questa notizia si parla di: neymar - napoli

De Laurentiis, Manna e Conte hanno valutato a lungo Neymar al Napoli, poi De Bruyne si è preso la scena

Neymar al Napoli? Per cinque mesi è stata più che una pazza idea, poi...

Napoli, il fenomeno brasiliano Neymar è stato ad un passo: un motivo dietro il suo mancato arrivo

GAZZETTA - Neymar nel mirino del Napoli a gennaio, ma poi ha prevalso la saggezza https://ift.tt/TX9WhV6 - X Vai su X

#DeLaurentiis, Manna e Conte hanno valutato a lungo Neymar al Napoli, poi #DeBruyne si è preso la scena La Gazzetta ricostruisce i ragionamenti fatti per portare il azzurro il campione brasiliano, che sono tramontati dopo la vittoria del quarto scudetto https:/ - facebook.com Vai su Facebook

Gazzetta ed il clamoroso retroscena su Neymar: "Il Napoli ci aveva pensato!" - Neymar e il Napoli, il clamoroso retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport: il brasiliano la scorsa estate è stato vicino a vestire la maglia del Napoli. tuttonapoli.net scrive

Il Napoli aveva pensato di prendere Neymar - La dirigenza ne aveva parlato con Conte, che aveva pensato a come inserirlo nel piano tattico, ma i Fab Five sono rimasti un sogno ... msn.com scrive