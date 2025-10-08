Neymar al Napoli? Per cinque mesi è stata più che una pazza idea poi

Gazzetta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte, Manna e De Laurentiis hanno discusso a lungo sulla possibilità concreta di prendere il fuoriclasse brasiliano. Ecco perché un colpo da sogno non è andato a dama. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Neymar al Napoli? Per cinque mesi è stata più che una pazza idea, poi...

De Laurentiis, Manna e Conte hanno valutato a lungo Neymar al Napoli, poi De Bruyne si è preso la scena

