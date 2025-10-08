Neymar al Napoli è tutto vero! Il retroscena O’Ney ha sfiorato il Maradona

È un sogno che poteva diventare realtà, una suggestione che per mesi ha aleggiato nei corridoi di Castel Volturno. Il Napoli ha pensato concretamente di portare Neymar Jr. all’ombra del Vesuvio. A svelare questo clamoroso retroscena di mercato è La Gazzetta dello Sport, raccontando i dettagli di un’idea tanto folle quanto affascinante. Il Sogno: O’Ney nello Stadio di Diego. L’idea non è stata un semplice pensiero passeggero. Nata a gennaio, la “suggestione Neymar” è andata avanti fino a maggio, arrivando sul tavolo del primo summit post-scudetto tra De Laurentiis, il DS Manna e Antonio Conte. L’immagine era potentissima: O’Ney, con le sue giocate spettacolari, nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

