Newcastle obiettivo Sorloth | il gigante norvegese dell’Atletico obiettivo numero uno per sostituire Isak
Marca: Newcastle a caccia di Sorloth, osservatori al Metropolitano per il centravanti norvegese. Le ultimissime Aleksander Sorloth, la grande "arma segreta" di Simeone nel recente derby, è diventato dal 27 settembre scorso uno dei nomi più in vista nella lista di preferenze del Newcastle United. Il club inglese, alla disperata ricerca di un attaccante per
Savona Newcastle si può: può diventare un obiettivo concreto dei Magpies in un caso. Su di lui anche un altro club di Premier: il punto
Moretto: “Thiaw continua ad essere un obiettivo de Newcastle, ma…”
Calciomercato Juventus: il Newcastle piomba sull’obiettivo di Comolli, in arrivo un’offerta da 30 milioni di euro! Novità dall’Inghilterra
Durante l'incontro con il CEO di Ryanair Michael O'Leary, la compagnia ha annunciato un investimento a Malta da 1 miliardo di dollari, e sei nuove rotte invernali verso Glasgow, Gothenburg, Lussemburgo, Norwich, Newcastle e Palma. L'obiettivo? Rendere
#Frattesi ha avuto serie possibilità di andare in Premier League in estate: è stato un obiettivo serissimo del #Newcastle. Posso dirvi che negli ultimi giorni di mercato i Magpies hanno chiamato per chiedere le condizioni di un'eventuale operazione last-minute:
Roma, chieste informazioni per Sorloth. Il Villarreal vuole la clausola da 38 milioni - La Roma ha chiesto informazioni al Villarreal per provare a portare in giallorosso Alexander Sorloth.
Dalla corte della Roma a quella della Fiorentina: Sorloth, un gigante dalla Norvegia per Palladino - Uno capace di fare la differenza, di riportare il reparto avanzato dei viola ai fasti dell'ultimo vero 9 che ha spostato gli