Neuroscienze | su Pnas uno studio di neuroimaging che rivela come il cervello umano trasforma gli stati affettivi in azione

Parmatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In che modo il cervello umano trasforma gli stati affettivi in azione? Lo rivela uno studio appena pubblicato dalla rivista PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences. Lo studio è stato condotto dai docenti dell’Università di Parma Giuseppe Di Cesare (professore associato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: neuroscienze - pnas

Cerca Video su questo argomento: Neuroscienze Pnas Studio Neuroimaging