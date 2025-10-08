Nettare degli dei – Stagione 2 | ecco le prime immagini ufficiali!

Apple TV+ ha svelato le prime immagini della seconda stagione della dramedy multilingue franco-giapponese “ Nettare degli dei “, prodotta da Legendary Entertainment e interpretata da Fleur Geffrier e Tomohisa Yamashita. Ambientata nel mondo ad alta tensione della gastronomia e dei vini pregiati, la serie vincitrice dell’International Emmy Award come miglior serie drammatica è tratta dall’omonimo manga giapponese bestseller del New York Times. La seconda stagione, composta da otto episodi, farà il suo debutto il 21 gennaio 2026 con il primo episodio, seguito da un episodio settimanale fino all’11 marzo 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it