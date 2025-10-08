Netflix vuole anche la Champions L’Uefa vuole sfondare i 5 miliardi di euro di ricavi annui Times

Netflix è pronta a scendere in campo p er la Champions League. Dopo anni di sperimentazioni con eventi sportivi e produzioni documentarie, il colosso dello streaming si prepara a presentare un’offerta per i diritti globali di una partita di Champions League a turno. Ciò  nell’ambito della profonda riorganizzazione del sistema di trasmissione delle competizioni Uefa per club, prevista a partire dalla stagione 2027-2028. Lo scrive Il Times La nuova strategia, messa a punto insieme all’Efc (European Football Community, erede della vecchia Eca), mira ad attrarre piattaforme di portata mondiale. Apre il mercato a una dimensione finora inesplorata per la Uefa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

