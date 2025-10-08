Netflix sta adattando uno dei giochi più popolari di tutti i tempi con un importante colpo di scena

Netflix sta adattando uno dei giochi più popolari di tutti i tempi in una serie TV, ma con una svolta importante rispetto alla trama originale. Gli adattamenti televisivi di Netflix di giochi popolari non sono una novità. Tra questi figurano serie come Devil May Cry e Arcane, per quanto riguarda gli adattamenti di videogiochi. Tuttavia, un mercato ancora in gran parte inesplorato è quello dei giochi da tavolo. Ora, Netflix ha annunciato un adattamento televisivo di Clue, che sarà presentato come una serie competitiva senza copione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

