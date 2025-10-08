netflix film e serie tv in uscita a novembre 2025

Grandi novità, adattamenti cult e attesissimi ritorni aspettano gli abbonati di Netflix a novembre. In streaming sono in arrivo, solo per citare alcune delle produzioni più acclamate, la quinta stagione di Stranger Things, pilastro della piattaforma californiana creata dai fratelli Duffer pronti a passare in Paramount, e Frankenstein, adattamento dell’omonimo romanzo di Mary Shelley diretto dal maestro Guillermo del Toro e presentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Ci sarà posto anche per K-drama e J-drama, come Last Samurai Standing, assieme all’italiana Mrs Playmen sulla vita di Adelina Tattilo che fondò una delle più note riviste erotiche degli Anni 70. 🔗 Leggi su Lettera43.it

