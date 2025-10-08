Nessuno come Ronaldo primo calciatore miliardario | guadagna 21.000 euro all’ora
Cristiano Ronaldo ha superato un nuovo traguardo fuori dal campo: secondo il Bloomberg Billionaires Index, il campione portoghese è il primo calciatore a diventare miliardario, con un patrimonio stimato di 1,3 miliardi di euro. Una cifra che racchiude oltre vent’anni di successi sportivi, contratti milionari e investimenti diversificati. Nel corso della sua carriera, il portoghese ha guadagnato più di 510 milioni di euro in stipendi tra il 2002 e il 2023, indossando le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. L’approdo all’Al-Nassr, squadra saudita con cui ha firmato nel 2023, ha segnato una svolta definitiva nella sua parabola economica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
