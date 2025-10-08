nervi tesi nel centrodestra in campania e lombardia

Non è finita finché non è finita. È nell’ultimo capitolo della interminabile trattativa per la scelta dei candidati del centrodestra alle Regionali che si infiammano gli animi, emergono le tensioni, si spargono i veleni. Le frizioni tra alleati in Campania e Lombardia. I duellanti sono, per una volta, i comprimari, forse a coprire le tensioni negate dai leader («Non ci sono nervosismi» in maggioranza, giura Giorgia Meloni, davanti al ‘celebrante’ Bruno Vespa). E invece, alla vigilia di un nuovo vertice, convocato formalmente sulla manovra, volano gli stracci in Campania tra Edmondo Cirielli di FdI e l’azzurro Fulvio Martusciello. 🔗 Leggi su Lettera43.it

