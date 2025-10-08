Nepo Baby i figli di Nicole Kidman Bianca Balti e Jude Law conquistano le passerelle | scoppia il caso
C’è chi li chiama “figli vip” e chi utilizza un termine molto di moda ultimamente: Nepo Baby. Ma di che si tratta? La Paris Fashion Week appena terminata sembra rispondere perfettamente a questa domanda visto che, sulle passerelle delle griffe più famose, così come nei front row più glamour, si sono visti parecchi cognomi noti. Si tratta di figli di modelle, attori e icone del jet set internazionale che hanno preso il posto delle loro madri e dei loro padri sotto i riflettori, trasformando ogni sfilata in un gioco di somiglianze e di eredità. Tra abiti couture e flash dei fotografi, la moda ha celebrato una nuova generazione che nasce già nel mito, ovvero i nepo baby, giovani, bellissimi e già protagonisti di un fenomeno che mescola glamour, privilegio e tanto, tantissimo gossip. 🔗 Leggi su Dilei.it
Nepo Baby: il nuovo volto dei figli d’arte
Homer Gere, primogenito di Richard Gere, debutta come attore accanto a Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford: cortocircuito di nepo baby!
La figlia di Nicole Kidman in passerella a New York. Ma i nuovi nepo baby sembrano diversi
