Neonato rischia di morire dopo aver mangiato del miele | ecco cos’è il botulismo infantile e perché non va mai dato ai bimbi con meno di 1 anno di età

Un barattolo di miele – simbolo di naturalità e dolcezza – può nascondere un rischio letale per i più piccoli? La domanda si pone dopo quanto accaduto di recente a Bari, dove un neonato di appena sei mesi è stato colpito da botulismo infantile, una forma rara ma gravissima di intossicazione causata da spore del Clostridium botulinum, un batterio che in ambienti poveri di ossigeno può produrre una delle tossine più potenti conosciute. Il piccolo era arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII in condizioni critiche: pupille paralizzate, debolezza muscolare, difficoltà respiratoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

