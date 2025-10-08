Neonato rischia di morire dopo aver mangiato del miele | ecco cos’è il botulismo infantile e perché non va mai dato ai bimbi con meno di 1 anno di età
Un barattolo di miele – simbolo di naturalità e dolcezza – può nascondere un rischio letale per i più piccoli? La domanda si pone dopo quanto accaduto di recente a Bari, dove un neonato di appena sei mesi è stato colpito da botulismo infantile, una forma rara ma gravissima di intossicazione causata da spore del Clostridium botulinum, un batterio che in ambienti poveri di ossigeno può produrre una delle tossine più potenti conosciute. Il piccolo era arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII in condizioni critiche: pupille paralizzate, debolezza muscolare, difficoltà respiratoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: neonato - rischia
La placenta rischia di bloccare il parto, madre e neonato salvati dai medici del Moscati di Avellino
Paura a Roma, neonato rischia di morire soffocato: agenti lo scortano in ospedale e gli salvano la vita
Neonato rischia di morire per botulismo infantile: "Probabile contaminazione da miele"
Danno miele ad un neonato: rischia di morire per botulismo infantile, salvato dai medici - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Bari, miele al neonato che rischia di morire per botulismo infantile: salvato dai medici #bari #botulismo #7ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/bari-miele-botulismo-infanzia-salvato-neonato_104392304-202502k.shtml… - X Vai su X
Bari, neonato rischia di morire per intossicazione da botulino - Un bimbo di sei mesi di Bari ha rischiato di morire per via di una intossicazione da botulino. Secondo corrierenazionale.it
Danno miele ad un neonato: rischia di morire per botulismo infantile, salvato dai medici - Il miele e le raccomandazioni – Tra le ipotesi d’esposizione, i clinici indicano il consumo di miele, alimento sconsigliato sotto i 12 mesi. Come scrive pupia.tv