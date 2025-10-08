Neonati sepolti Chiara Petrolini agli psichiatri | Il secondo figlio lo volevo

Tgcom24.mediaset.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ragazza durante i colloqui con gli specialisti: "La causa della morte è stato il taglio del cordone, ma io non ero informata, non avevo chiesto a nessuno". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

neonati sepolti chiara petrolini agli psichiatri il secondo figlio lo volevo

© Tgcom24.mediaset.it - Neonati sepolti, Chiara Petrolini agli psichiatri: "Il secondo figlio lo volevo"

neonati - sepolti

