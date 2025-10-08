Neonati sepolti a Parma la mamma agli psichiatri | Il secondo figlio lo volevo

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 22enne imputata a Parma per duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei due figli neonati, avrebbe detto agli psichiatri nominati dalla Procura della città emiliana, Mario Amore e Domenico Berardi, che la seconda gravidanza "l'ho cercata perché la prima era andata male". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: neonati - sepolti

Neonati sepolti a Traversetolo, Chiara Petrolini darà l’esame di Criminologia mentre si trova ai domiciliari

"Per sempre nei nostri cuori”: una lapide per i neonati sepolti a Traversetolo

Chiara Petrolini, in aula la foto di uno dei neonati sepolti in giardino. Lei esce dall’aula

neonati sepolti parma mammaNeonati sepolti a Parma, la mamma agli psichiatri: “Il secondo figlio lo volevo” - La 22enne imputata a Parma per duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei due figli neonati, avrebbe detto agli psichiatri nominati dalla ... Scrive fanpage.it

neonati sepolti parma mammaPETROLINI Neonati sepolti a Parma, Petrolini: “Il secondo figlio lo volevo” - La giovane ha spiegato di aver cercato la seconda gravidanza perché la prima era terminata tragicamente: "La prima era andata male" ... Riporta statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Neonati Sepolti Parma Mamma