Neonati sepolti a Parma la mamma agli psichiatri | Il secondo figlio lo volevo

La 22enne imputata a Parma per duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei due figli neonati, avrebbe detto agli psichiatri nominati dalla Procura della città emiliana, Mario Amore e Domenico Berardi, che la seconda gravidanza "l'ho cercata perché la prima era andata male".

In questa notizia si parla di: neonati - sepolti

