Neonati morti e sepolti le parole di Chiara Petrolini agli psichiatri | Secondo figlio l' ho voluto pensavo fosse andato tutto bene

La Corte d’Assise ha però disposto una nuova perizia psichiatrica, ritenuta decisiva per il processo. L’iter per la nomina dei nuovi periti è in corso, e la loro testimonianza è attesa per il 2 febbraio 2026 “La seconda gravidanza l’ho cercata, perché la prima era andata male”. È uno dei pass. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Neonati morti e sepolti, le parole di Chiara Petrolini agli psichiatri: "Secondo figlio l'ho voluto, pensavo fosse andato tutto bene"

In questa notizia si parla di: neonati - morti

Ecuador,12 neonati morti: indagano i Pm

Ecuador, aperta inchiesta su 12 neonati morti in ospedale

Batterio in ospedale a Bolzano, morti due neonati prematuri

Neonati uccisi, le accuse contro Chiara Petrolini Scontro sulle mense, la Seletti vota contro la maggioranza Famiglia investita sulle strisce, è grave il papà L’accusa di Vignali: “Troppi morti sulle ambulanze” Bimbo nasce nel parcheggio dell’ospedale di Vaio G - facebook.com Vai su Facebook

Neonati morti, parla l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: «Non ho mai sospettato fosse incinta. I contraccettivi? Li usavo raramente» - X Vai su X

Neonati sepolti in giardino: le parole agghiaccianti di Chiara Petrolini ai periti - La perizia su Chiara Petrolini svela i pensieri della 21enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati nel giardino di casa. Lo riporta newsmondo.it

Neonati sepolti, Chiara Petrolini: “Non ho fatto male ai miei bimbi" - Il quotidiano 'La Repubblica' è entrata in possesso della consulenza del pool di esperti (sei psicologi e psichiatri) che ha analizzato la giovane accusata di avere ucciso i suoi due neonati tra il ... Si legge su tg24.sky.it