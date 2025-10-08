Neonati morti e sepolti Chiara Petrolini | Volevo il secondo figlio pensavo fosse andato tutto bene

Parma, 8 ottobre 2025 – Il secondo figlio Chiara Petrolini l’avrebbe voluto. Almeno questo è quello che la 22enne – a processo per duplice omicidio premeditato e soppressione di entrambi i cadaveri dei suoi figli neonati – avrebbe detto nei colloqui agli psichiatri. Un retroscena macabro quello svelato dalla ragazza a Mario Amore e Domenico Berardi, i consulenti nominati dalla Procura di Parma: la giovane avrebbe detto che la seconda gravidanza “l'ho cercata perché la prima era andata male” e che “pensavo fosse andato tutto bene in realtà. poi quando ho ripreso i sensi non respirava più”. Sulla seconda gravidanza: “Pensavo fosse andato tutto bene”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Neonati morti e sepolti, Chiara Petrolini: “Volevo il secondo figlio, pensavo fosse andato tutto bene”

