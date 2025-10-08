Neonati morti Chiara Petrolini | Il secondo figlio lo volevo perché col primo era andata male
Alla domanda sui motivi dell'interruzione delle gravidanze, Petrolini ha riferito che avrebbe voluto realizzarlo, anche se senza dirlo a nessuno. La 22enne ha sostenuto di ritenere che il mondo sia "cattivo ma anche pericoloso" e di aver avuto paura di trasferire il suo dolore ai suoi figli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: neonati - morti
Neonati uccisi, le accuse contro Chiara Petrolini
Neonati morti, parla l'ex fidanzato di Chiara Petrolini: «Non ho mai sospettato fosse incinta. I contraccettivi? Li usavo raramente»
Chiara Petrolini, la strategia per l'infermità: «Sognavo di essere mamma, ma il mondo è cattivo. La seconda gravidanza era voluta. I miei due piccoli mi danno sostegno» - Una gravidanza cercata, almeno la seconda, La decisione di seppellire i bambini vicini e a poca profondità. Si legge su leggo.it
Processo a Chiara Petrolini, emergono i colloqui con gli psichiatri. Roberta Bruzzone sui social: "Tra il primo e il secondo omicidio non c’è ripetizione, c’è escalation" - Emergono nuovi dettagli sul caso di Chiara Petrolini, 22enne accusata di duplice omicidio premeditato e soppressione dei cadaveri dei suoi figli neonati. Segnala corrieredellumbria.it