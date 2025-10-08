Nello spazio in sedia a rotelle | la storia incredibile di Michaela l’incidente e la rinascita

Michaela Benthaus, un'ingegnera dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), si prepara a diventare la prima astronauta in sedia a rotelle e a volare nello spazio. Avrà l’opportunità di coronare il suo sogno grazie a una missione commerciale suborbitale con il razzo New Shepard di Blue Origin, l'azienda di Jeff Bezos.Ma chi è questa donna speciale?. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Nello spazio in sedia a rotelle: la storia incredibile di Michaela, l’incidente e la rinascita

In questa notizia si parla di: spazio - sedia

“Voglio dimostrare che la disabilità non è un limite”: Michael Benthuas sarà la prima astronauta ad andare nello Spazio in sedia a rotelle

Tedesca, 33 anni, paraplegica dal 2018, l’ingegnera dell’Agenzia Spaziale Europea si prepara a entrare nella storia come la prima persona su sedia a rotelle destinata a volare nello Spazio. La sua missione, a bordo del razzo suborbitale New Shepard di Blu - facebook.com Vai su Facebook

Oltre ogni barriera: Michaela Benthaus, la prima astronauta in sedia a rotelle ad andare nello spazio - Non significa più scoprire nuove terre, ma ridisegnare i confini del possibile. Segnala iodonna.it

La rinascita di Michaela Benthaus, prima astronauta in sedia a rotelle - Michaela Benthaus ha 33 anni, è tedesca, lavora come ingegnera spaziale all’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e si prepara a entrare nella storia come la prima astronauta in sedia a rotelle a volare nell ... Secondo hdblog.it