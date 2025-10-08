Nel palazzo un nascondiglio elettronico pieno di cocaina pura | blitz al Bronx di Caivano

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli a tappeto dei carabinieri di Caivano, nel Parco Verde e nel Bronx; rinvenuti 16 panetti di cocaina e una centrale di sorveglianza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: palazzo - nascondiglio

palazzo nascondiglio elettronico pienoNel palazzo un nascondiglio elettronico pieno di cocaina pura: blitz al “Bronx” di Caivano - Controlli a tappeto dei carabinieri di Caivano, nel Parco Verde e nel Bronx; rinvenuti 16 panetti di cocaina e una centrale di sorveglianza ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzo Nascondiglio Elettronico Pieno