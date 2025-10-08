Nel documento di finanza pubblica solo 80 parole sulla questione abitativa | zero impegni per i prossimi anni

E’ in corso d’esame in Parlamento il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (Dpfp); si tratta del documento economico che fotografa, a detta del governo, la situazione e che è propedeutico alla stesura della prossima legge di bilancio, che sarà approvata dal Consiglio dei Ministri in una delle prossime settimane. Ho voluto leggere cosa il governo ha scritto in materia di politiche abitative e ho riscontrato queste parole: Infine, nell’ambito delle politiche abitative, si evidenzia che nel corso dei lavori del Tavolo Casa, sono stati presentati i recenti sviluppi dell’attuazione del Piano Casa Italia, per il quale sono state stanziate le prime risorse, pari a 660 milioni, da destinare all’avvio di progetti pilota (100 milioni per gli anni 2027-2028) e al finanziamento del Piano Casa (560 milioni per gli anni 2028-2030). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

