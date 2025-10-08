Nel Chietino si punta sul rinnovamento dell' eolico il repowering di 4 parchi al centro della campagna nazionale di Legambiente

In Abruzzo si punta sempre più sul repowering, ovvero il “rinnovamento” degli impianti eolici esistenti. L’esempio arriva dalla provincia di Chieti: a Monteferrante, Montazzoli, Roio del Sangro è stato quasi ultimato il repowering di 4 parchi eolici di Edison con la sostituzione delle vecchie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

