Nel 2024 400mila pugliesi hanno rinunciato a cure sanitarie | i dati del rapporto Gimbe

Baritoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, nel 2024, il 10,9% dei cittadini (ovvero circa 424 mila persone) ha dichiarato di aver rinunciato ad una o più prestazioni sanitarie, "con un incremento di 2,5 punti percentuali rispetto al 2023". E' quanto emerge dai dati presenti nell'ottavo rapporto Gimbe, che analizza e monitora la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

