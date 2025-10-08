Nel 2024 400mila pugliesi hanno rinunciato a cure sanitarie | i dati del rapporto Gimbe
In Puglia, nel 2024, il 10,9% dei cittadini (ovvero circa 424 mila persone) ha dichiarato di aver rinunciato ad una o più prestazioni sanitarie, "con un incremento di 2,5 punti percentuali rispetto al 2023". E' quanto emerge dai dati presenti nell'ottavo rapporto Gimbe, che analizza e monitora la. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Gimbe, nel 2024 in Puglia in 400mila hanno rinunciato alle cure - Nel 2024 il 10,9% dei pugliesi (424 mila persone) ha dichiarato di aver rinunciato ad una o più prestazioni sanitarie (media Italia 9,9%) con un incremento di 2,5 punti percentuali rispetto al 2023. Si legge su msn.com