Nei guai 19enne | nascondeva in auto una pistola finta e lo sfollagente

Stava viaggiando a bordo della propria auto come se nulla fosse quando, a Novafeltria, i carabinieri della compagnia hanno sottoposto a controllo stradale un 19enne del posto. Un controllo all’esito del quale il giovane è stato trovato in possesso di un manganello, tipo sfollagente, e di una pistola a salve con tappo rosso parzialmente rimosso. Oltre alle armi, il giovane aveva in auto anche 25 grammi di hashish e un bilancino di precisione oltre a 260 euro in contatti. Per questo il ragazzo è stato prontamente denunciato per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti o armi atti a offendere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nei guai 19enne: nascondeva in auto una pistola finta e lo sfollagente

In questa notizia si parla di: guai - 19enne

La rissa durante la movida a Capo d'Orlando, nei guai 19enne e 55enne

A Cantù su una Panda rubata, con le chiavi di un’altra auto ritrovata grazie al Gps: guai per un 19enne

Latina, fermati al posto di blocco con la droga: un 19enne e una 20enne nei guai - facebook.com Vai su Facebook

Ferma l'auto e trasforma il lungomare di Cefalù in una discoteca abusiva, nei guai un diciannovenne https://ift.tt/dgaNTAM - X Vai su X

In auto con cocaina, hashish e un coltello: tre giovani nei guai - Scattano due denunce e una segnalazione in prefettura: sequestrati 58 grammi di droga e l'auto, perché il guidatore era positivo ... Riporta lanazione.it

Auto contro un muretto si incendia,19enne muore carbonizzato - Un ragazzo di 19 anni è morto carbonizzato, la scorsa notte, a bordo della sua auto dopo l'impatto con un muretto che costeggia l'Appia a Cassino, a poche decine di metri dall'abitazione di famiglia. Da ansa.it