Negoziati su Gaza | Gli ostaggi presto a casa E Hamas apre al disarmo ma non a Blair

«Si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana. E la firma avverrà entro il weekend, se non ci saranno sorprese». La notizia è.

Gaza, negoziati nella fase iniziale

Medio Oriente, stallo nei negoziati. Gaza nel mirino

A Gaza la pace è ancora lontana. Hamas accusa Netanyahu di sabotare i negoziati e di continuare a massacrare gli inermi civili

A due anni dall'attacco terroristico del 7 ottobre prendono il via a Sharm el Sheikh, in Egitto, i negoziati sul piano di pace di Trump per Gaza con il sì condizionato di Hamas. I risultati delle elezioni regionali in Calabria e l'aggiornamento sull'inizio dei cantieri p

Negoziati su Gaza: «Gli ostaggi presto a casa». E Hamas apre al disarmo (ma non a Blair) - «Si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana.

Primo round dei negoziati, Witkoff e Kushner in Egitto. Media: 'Hamas accetta il disarmo ma rifiuta Blair' - Hamas, durante il primo round di colloqui ieri a Sharm, in Egitto, "ha chiesto a Israele di cessare il fuoco e ritirare le sue truppe dai quartieri residenziali dell'enclave prima dell'inizio di uno ...