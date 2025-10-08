Negoziati per Gaza tra Israele e Hamas sul piano Trump news in diretta ottimismo dei mediatori | Si punta ad accordo entro domani

Le notizie dell'ultima ora sulla guerra di Israele a Gaza e sui negoziati di pace in Egitto tra Israele-USA-Hamas. Ottimismo dei mediatori: "Si punta ad accordo entro domani", La Freedom Flotilla è stata abbordata dalla marina israeliana a 120 miglia da Gaza. A bordo ci sono nove italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Gaza la pace è ancora lontana. Hamas accusa Netanyahu di sabotare i negoziati e di continuare a massacrare gli inermi civili

A Gaza si avvicina la tregua tra Hamas e Israele, ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di fermare i negoziati o scatenerà una crisi di governo

Gaza, Papa Leone XIV a Netanyahu: «Riprendere i negoziati per il cessate il fuoco»

negoziati gaza israele hamasDiretta | Negoziati, Hamas: "Scambiate liste prigionieri da rilasciare". Israele: "Accordo in un paio di giorni" - Nuova crisi in mare: la Marina israeliana intercetta la Freedom Flotilla diretta a Gaza, accusata di violare il blocco. ilgiornale.it scrive

negoziati gaza israele hamasNegoziati su Gaza, Israele: «Gli ostaggi presto a casa». E Hamas apre al disarmo - «Si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana. Scrive ilgazzettino.it

