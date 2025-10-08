Negoziati in Egitto media | Qatar punta a un accordo entro venerdì | Israele prepara la visita di Trump se l' accordo andrà in porto

Hamas dice che le due parti si sono scambiate le liste dei prigionieri da rilasciare: prevale l'ottimismo. Media: blitz israeliano nel campo di Hebron, arrestate decine di persone. In Egitto la moglie di Marwan Barghouti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Negoziati in Egitto, media: Qatar punta a un accordo entro venerdì | "Israele prepara la visita di Trump se l'accordo andrà in porto"

In questa notizia si parla di: negoziati - egitto

L’Egitto annuncia che sta lavorando ai negoziati per una tregua a Gaza

«Witkoff verso l’Egitto, domani al via i negoziati per la pace a Gaza» – La diretta

Gaza, il vertice sul futuro della Striscia si terrà in Egitto: Hamas pronto ai negoziati per la pace

Continuano i negoziati in Egitto. Israele e Hamas si sono scambiati «liste di prigionieri da rilasciare», ha dichiarato all’Afp un leader di Hamas. «L’ottimismo prevale tra tutte le parti» nei colloqui su Gaza. #ilmattino #hamas #palestina #prigionieri #guerra - facebook.com Vai su Facebook

Negoziati in #Egitto , #Hamas: scambiate le liste dei prigionieri https://askanews.it/2025/10/08/negoziati-in-egitto-hamas-scambiate-le-liste-dei-prigionieri/… - #Israele - X Vai su X

Israele prepara la visita di Trump se ci sarà l'accordo. Media: 'Il Qatar punta a un accordo entro venerdì' - Le due parti si sono scambiate le liste dei prigionieri e degli ostaggi da rilasciare. Da ansa.it

Media, 'Qatar chiede forti garanzie scritte da Israele' - Ansari afferma che il Qatar vuole garantire che i negoziati attualmente in corso in Egitto - Riporta ansa.it