Negoziati in Egitto media | Israele prepara la visita di Trump se l' accordo andrà in porto

Hamas dice che le due parti si sono scambiate le liste dei prigionieri da rilasciare: prevale l'ottimismo. Media: blitz israeliano nel campo di Hebron, arrestate decine di persone. In Egitto la moglie di Marwan Barghouti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

