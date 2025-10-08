Negoziati in Egitto media | Israele prepara la visita di Trump se l' accordo andrà in porto
Hamas dice che le due parti si sono scambiate le liste dei prigionieri da rilasciare: prevale l'ottimismo. Media: blitz israeliano nel campo di Hebron, arrestate decine di persone. In Egitto la moglie di Marwan Barghouti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: negoziati - egitto
L’Egitto annuncia che sta lavorando ai negoziati per una tregua a Gaza
«Witkoff verso l’Egitto, domani al via i negoziati per la pace a Gaza» – La diretta
Gaza, il vertice sul futuro della Striscia si terrà in Egitto: Hamas pronto ai negoziati per la pace
Gaza, iniziate le trattative di pace tra Hamas e Israele in Egitto: “Clima positivo” - Meloni: "Il piano di Trump offre una opportunità che non deve andare sprecata" Sono in corso in Egitto, a Sharm el- Riporta tpi.it
L’inizio dei negoziati tra Israele e Hamas in Egitto - Si concentreranno sulle condizioni del rilascio degli ostaggi e del ritiro dell'esercito israeliano dalla Striscia, a partire dalla proposta di Trump ... Come scrive ilpost.it