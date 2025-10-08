Negli Usa aeroporti sotto pressione | lo shutdown taglia i controllori cresce la paura

Il blocco del governo federale sta causando carenze gravi tra controllori di volo e addetti alla sicurezza. Ritardi e rallentamenti in tutto il Paese, mentre aumentano i timori per la sicurezza aerea. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

usa aeroporti sotto pressioneNegli Usa aeroporti sotto pressione: lo shutdown taglia i controllori, cresce la paura - sta producendo effetti gravi e immediati sul traffico aereo nazionale. Come scrive msn.com

"Shutdown Usa? Dati macro congelati e cambio euro-dollaro sotto pressione. Così Trump rischia una crisi reputazionale" - Shutdown è la parola chiave che da questa mattina rimbalza su gran parte dei siti italiani, internazionali e agenzie di stampa. affaritaliani.it scrive

