Negli Usa aeroporti sotto pressione | lo shutdown taglia i controllori cresce la paura

Il blocco del governo federale sta causando carenze gravi tra controllori di volo e addetti alla sicurezza. Ritardi e rallentamenti in tutto il Paese, mentre aumentano i timori per la sicurezza aerea.

Negli Usa aeroporti sotto pressione: lo shutdown taglia i controllori, cresce la paura - sta producendo effetti gravi e immediati sul traffico aereo nazionale. Come scrive msn.com

