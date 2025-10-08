Neapolis Marathon la V edizione con 5.500 iscritti con partenza da piazza del Plebiscito

2anews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La carica dei 5.500 per una Napoli che per sei ore sarà libera dalle auto con la quinta edizione della Neapolis Marathon.  È un’edizione da record la quinta della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, la prova che domenica 19 ottobre riporta nella città di Partenope la tradizionale gara sulla distanza dei 42,195 km. Maratona . 🔗 Leggi su 2anews.it

neapolis marathon la v edizione con 5500 iscritti con partenza da piazza del plebiscito

© 2anews.it - Neapolis Marathon, la V edizione con 5.500 iscritti con partenza da piazza del Plebiscito

In questa notizia si parla di: neapolis - marathon

Neapolis Marathon, la carica dei 5.500 per le gare del 18 e 19 ottobre

neapolis marathon v edizioneUnion Gas e Luce Neapolis Marathon: la carica dei 5.500 per le gare del 18 e 19 ottobre - È un’edizione da record la quinta della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, la ... Riporta napolivillage.com

neapolis marathon v edizioneNapoli, ritorna la maratona: 5.500 partecipanti per la quinta edizione - È un'edizione da record la quinta della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, la prova che domenica ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Neapolis Marathon V Edizione