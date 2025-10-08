NCIS – Stagione 23 | un video rivela una riunione familiare tesa con il debutto della sorella di Parker

Un nuovo clip della stagione 23 di NCIS rivela il debutto di una star televisiva veterana nel ruolo della sorella di Parker. Trasferitosi al martedì sera, insieme a NCIS: Origins e NCIS: Sydney, NCIS – stagione 23 debutterà sulla CBS il 14 ottobre alle 20:00 ET. Dovrà riprendersi dopo una perdita devastante per Alden Parker, interpretato da Gary Cole, ancora sconvolto dall’omicidio di suo padre. Nancy Travis, star di The Kominsky Method e Last Man Standing, si è unita al longevo crime drama in queste circostanze cupe, interpretando il vice ammiraglio della Marina Harriet Parker, sorella di Alden Parker, in un ruolo da guest star. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

